Лечившие пострадавших под Северодвинском врачи не заразились радиацией

В администрации Архангельской области уверяют, что медики, которые лечили пострадавших при ЧП под Северодвинском, здоровы. Об этом сообщается в пресс-центре правительства региона.

Отмечается, что московские специалисты проверили более 110 медработников. Никакого превышения допустимых уровней радиоактивности не было выявлено.

«Ни в одном случае не выявлено радиоактивного загрязнения одежды, поверхности тела», — уточнили в пресс-службе.

Однако у одного из врачей нашли в мышечных тканях небольшое количество элемента цезий-137, известного также как радиоцезий. По словам специалистов ФМБА России, элемент накапливается в рыбе, грибах и водорослях. Предполагается, что в организм медика он попал через пишу.

Ранее СМИ писали, что медики Архангельской областной больницы заявили, что их не предупредили о том, что доставленные пострадавшие при взрыве под Северодвинском люди были заражены радиацией.

Взрыв на военном полигоне под Северодвинском произошел 8 августа. Согласно имеющейся информации, в этот день было зафиксировано превышение мощности дозы гамма-излучения в 4-16 раз в шести из восьми пунктов Северодвинска.