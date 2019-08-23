Аварийно севший в кукурузном поле А321 разрезают на части

В Подмосковье началась работа по разрезанию частей аварийно севшего на брюхо в кукурузном поле самолета А321 «Уральский авиалиний». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

По последним данным, специалисты уже начали разрезать части самолета для того, чтобы его увезти с места происшествия.

Также в настоящее время известно, что следователи покинули поле.

Авиалайнер совершил экстренную посадку в кукурузном поле из-за стаи чаек, которая попала в двигатель. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Известно, что 76 пассажиров обратились за медицинской помощью, 19 из них – дети.

Ранее сообщалось, что СК начал анализировать данные черных ящиков севшего в поле Подмосковья А321.