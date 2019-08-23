Британки нашли капсулу времени с точными предсказаниями об их судьбах

В Британии шесть подруг откопали капсулу времени, которая была зарыта 22 года назад, и прочитали «пугающе точные» предсказания в ней. Об этом сообщает Mirror.

Как отмечается, в 1997 году шесть 15-летних подростков закопали капсулу времени.

Туда, как уточняется, подруги положили отрывки из личных дневников, в которых девочки предсказали судьбы друг друга, в том числе, как сложится их карьера и личная жизнь.

Согласно изданию, многие предсказания исполнились. Так, одна из женщин, как и было написано в одной из записок в капсуле времени, стала учительницей, другая — преподавала на протяжении 13 лет, еще одна — стала собачьим парикмахером.

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