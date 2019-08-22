Несовершеннолетняя выстрелила из ружья подруге в лицо на Украине

На Украине возбудили уголовное дело из-за того, что несовершеннолетняя девушка опустила курок и выстрелила из ружья в лицо своей подруге. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу областного управления Национальной полиции страны.

По данным следствия, четыре девушки 15 и 17 лет были одни дома. В какой-то момент одна из них взяла ружье отца и случайно выстрелила в лицо подруги.

Известно, что девушка смогла выжить, но получила травму лица.

В настоящее время оружие уже изъяли, а также завели уголовное дело.