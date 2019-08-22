Песков отреагировал на сообщения об угрозе после ЧП под Архангельском

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле допускают, что после ЧП в Архангельской области кто-то пытается дезинформировать общество, сообщает РИА «Новости».

Он предложил посмотреть на ситуацию с другой стороны и предположил, что информация может быть искажена.

«Эта ситуация складывается так, что кто-то хочет умышленно накалить информационный фон, исказить реальность, и подать ситуацию так, как будто бы имеются предпосылки для опасности», — заявил Песков.

Он также добавил, что ничего не знает о фактах радиационного заражения пострадавших при взрыве под Северодвинском.

«Мне не известно об этом. Я не знаю о каких именно врачах идет речь. Нужно конкретно знать, какие именно врачи, кто они», — добавил Песков.

Он заверил, что президенту России Владимиру Путину поступает конкретная информация, основанная на профессиональной оценке ситуации на месте и отметил, что оснований ей не доверять нет.

Ранее сообщалось, что уровень радиации в Северодвинске при ЧП 8 августа был превышен в 4-16 раз.