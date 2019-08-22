В Москве сотрудник торговой сети умер на совещании от передозировки наркотиков

В Москве инспектор по пожарной безопасности российской торговой сети умер во время совещания от передозировки наркотиков. Об этом сообщает «Пятый канал».

Отмечается, что он потерял сознание во время совещания в столичном офисе. Коллеги вызвали для него скорую помощь, его госпитализировали, но мужчина скончался, несмотря на усилия врачей.

«Полицейские при досмотре личных вещей погибшего обнаружили три пакета с запрещенным к обороту веществом и трубку для курения», — говорится в материале.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что диджей и модель Playboy Жанна Рассказова могла погибнуть из-за передозировки наркотиков.