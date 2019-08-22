Полиция Армении заподозрила россиянина в убийстве криминального авторитета

Полиция Армении подозревает гражданина России в убийстве криминального авторитета Андраника Арутюняна, известного как Андик Массивский, который был застрелен в Ереване 2 июля. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно имеющейся информации, речь идет о заказном убийстве.

«Выяснилось, что убийство совершил 32-летний гражданин РФ», — говорится в заявлении.

Уточняется, что россиянину помогал 50-летний житель Еревана. Он задержан. В настоящее время правоохранительные органы занимаются розыском гражданина России и орудия убийства.

Ранее Следственный комитет России подтвердил задержание главного лидера славянских воров России Олег Шишканова (Шишкан) в Раменском районе в Подмосковья.