Погиб рабочий, застрявший в шахте на Урале

Погиб рабочий, который застрял в шахте «Ново- Кальинская» в Североуральске Свердловской области после обвала горной породы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управления органа.

Следственный комитет начал проверку после произошедшего. Как отмечается, тело мужчины направят на судебную медицинскую экспертизу для выяснения точной причины смерти.

Известно, что по специальности погибший был взрывником.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили, что технологическое производство на шахте не было нарушено. Ведомство проанализируют, как соблюдались требования безопасности при выполнении горных работ.

Ранее сообщалось, что обрушение произошло на шахте на Урале.