Женщину в никабе выгнали из автобуса в Нидерландах

В нидерландском городе Стейн водитель автобуса прекратил движение транспорта из-за женщины в никабе (головной убор с узкой прорезью для глаз). Об этом сообщает De Telegraaf.

Как отмечается, мужчина дважды попросил женщину показать лицо или покинуть транспортное средство. После тщательных уговоров и отказа он вызвал полицию. В результате встречи с правоохранителями пассажирка добровольно покинула автобус.

Представители транспортной компании Arriva отреагировали отрицательно на действия мужчины. По правилам организации, водитель может попросить женщину в никабе покинуть автобус, но он не имеет права на задержку отправления в случае ее отказа, так как общественный транспорт должен ходить по расписанию.

1 августа текущего года в Нидерландах вступил в силу запрет на ношение закрывающей лицо одежды в школах, общественном транспорте, больницах и государственных учреждениях.

Ранее сообщалось, что в Дании впервые оштрафовали женщину за ношение никаба.