Сколько продлится жара в Москве, рассказали синоптики

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, как долго в Москве будет держаться жаркая погода. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он заявил, что период жаркой погоды не продержится в столице дольше трех дней.

Вильфанд отметил, что такой температурный режим не может считаться волной тепла, поскольку продержится он менее пяти дней.

Эксперт добавил, что к концу недели температура воздуха понизится на семь градусов, однако все еще будет превышать норму на 1-1,5°С.

Ранее сообщалось, что в Москве во вторник ожидается до +28°С.