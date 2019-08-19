Данные о жесткой посадке российского самолета в Армении не подтвердились

Представитель компании «Победа» прокомментировала данные о жесткой посадке воздушного судна в Гюмри, передаетРИА «Новости».

По ее словам, в компании не подтверждают эту информацию.

«На послеполетном осмотре в Гюмри обнаружено повреждение хвостовой пяты, предназначенной для защиты фюзеляжа», — заявила источник.

Она уточнила, что касание пятой произошло, когда лайнер уходил на второй круг. Женщина заметила, что за пассажирами обратного рейса вылетел резервный рейс.

Ранее комитет по гражданской авиации Армении проинформировал о жесткой посадке российского самолета.