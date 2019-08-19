Родственница убившего семью мальчика заявила о проблемах его матери с алкоголем
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Одна из родственниц подростка, который накануне убил членов своей семьи и себя, рассказала о том, что его мать до этого испытывала трудности с алкоголем. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По ее словам, два года назад мать мальчика даже находилась на учете. Однако семья все равно была хорошая, добавила женщина.
Также родственница заявила, что глава семейства с ними вместе не жил.
Ранее СК показал видео с места убийства семьи подростком в Ульяновской области.
Также до этого стало известно, что юноша был отличником. В предсмертной записке он объяснил, что решил совершить самоубийство и «забрать родственников с собой», чтобы их не расстраивать.