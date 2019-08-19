Доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС рассекретили в США

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Крест на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС, 2017 год Крест на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС, 2017 год
Крест на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС, 2017 год
РИА «Новости»

Национальный архив безопасности США обнародовал часть засекреченного отчета разведки об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Документ появился на их сайте.

В докладе говорится, что число погибших в первые дни аварии могло существенно отличаться от официальных данных.

По данным американской разведки, днем на советском реакторе РБМК-1000 обычно работали около 100 человек, а ночью — около 35. Кроме того, рядом с реактором был расположен 3-й и 4-й энергоблоки, поэтому число работников в разные смены увеличивается как минимум вдвое.

Авторы приходят к выводу, что все представленные официальные данные являются нелепыми.

«Все разведывательное сообщество считает чепухой, что погибли только два человека», — пишет один из авторов.

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