Доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС рассекретили в США

Национальный архив безопасности США обнародовал часть засекреченного отчета разведки об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Документ появился на их сайте.

В докладе говорится, что число погибших в первые дни аварии могло существенно отличаться от официальных данных.

По данным американской разведки, днем на советском реакторе РБМК-1000 обычно работали около 100 человек, а ночью — около 35. Кроме того, рядом с реактором был расположен 3-й и 4-й энергоблоки, поэтому число работников в разные смены увеличивается как минимум вдвое.

Авторы приходят к выводу, что все представленные официальные данные являются нелепыми.

«Все разведывательное сообщество считает чепухой, что погибли только два человека», — пишет один из авторов.

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