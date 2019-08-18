Протест в Гонконге собрал 1,7 миллиона человек

В акции в Гонконге приняли участие более 1,7 млн человек. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на организаторов акции.

По словам представителя организаторов Джимми Шама, огромная группа людей, которую они не могут подсчитать, собралась в Центральном районе.

«Но я уверен, что общее число принявших участие значительно больше 1,7 миллиона человек», — отметил Шам.

Как отмечается, протестующие выкрикивали оскорбления в адрес сотрудников полиции, светили лазерами и стучали зонтами по ограждениям.

Однако радикальных действий, как подчеркивается, они не предпринимали.

Всего в Гонконге живет приблизительно семь с половиной человек.

Ранее сообщалось, что человек-паук из Франции разместил флаг с призывом о мире на небоскребе в Гонконге.