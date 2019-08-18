Кадыров рассказал о своем главном страхе

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о своем единственном страхе. Об этом он сообщил в интервью на YouTube-канале On TV.

По словам Кадырова, он не боится ни одного человека. Он подчеркнул, что его единственный страх — потерять совесть, честь и достоинство.

«Ничего остального я не боюсь», — подчеркнул глава Чечни.

Он отметил, что он не продолжил бы дело своего отца Ахмата-Хаджи Кадырова, если бы боялся кого-то.

Ранее сообщалось, что Кадыров осудил сообщения СМИ о террористах в Чечне.