В Москве на следующей неделе ожидается до 30℃ тепла

До 30℃ тепла ожидается в столице в середине следующей недели. Об этом рассказали синоптики, передает агентство городских новостей «Москва».

Отмечается, что в Москву придет солнечная, сухая и аномально теплая погода.

Уточняется, что в середине следующей недели столбик термометра поднимется с 21-26℃ до 25-30℃ градусов.

Синоптики подчеркнули, что в четверг в столицу придет холодный атмосферный фронт, сопровождаемый скоротечным грозовым дождем, он освежит воздух до 23-28℃ тепла.

Ранее сообщалось, что МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре.