В Москве на следующей неделе ожидается до 30℃ тепла
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До 30℃ тепла ожидается в столице в середине следующей недели. Об этом рассказали синоптики, передает агентство городских новостей «Москва».
Отмечается, что в Москву придет солнечная, сухая и аномально теплая погода.
Уточняется, что в середине следующей недели столбик термометра поднимется с 21-26℃ до 25-30℃ градусов.
Синоптики подчеркнули, что в четверг в столицу придет холодный атмосферный фронт, сопровождаемый скоротечным грозовым дождем, он освежит воздух до 23-28℃ тепла.
Ранее сообщалось, что МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре.