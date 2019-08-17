НПО в Малайзии призвали приостановить суд по делу о крушении MH17, сообщили СМИ

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Три неправительственные организации (НПО), которые работают в Малайзии, призвали приостановить суд по делу о сбитом над Украиной в 2014 году Boeing Малайзийских авиалиний. Об этом сообщает The Star.

Как отмечается, обращение будет направлено премьер-министрам Малайзии и Нидерландов. НКО настаивают, чтобы они начали переговоры о приостановке суда по результатам работы международной следственной группы.

Уточняется, что активисты выступили за перенос уголовного процесса, который должен открыться 20 марта 2020 года в Нидерландах.

По их мнению, в докладе международной следственной группы нет ответов на многие важные вопросы.

В документе, подготовленном для передачи премьеру, отмечается, что необходима более тщательная проверка фактов, озвученных в докладе международной следственной группы, и проведение нового расследования.

Ранее Малайзия призвала Запад не торопиться с обвинениями России по делу MH17.