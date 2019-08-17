Минздрав назвал способы борьбы с курением на работе

Минздрав предложил способы борьбы с курением на работе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что в министерстве предлагают работодателям бороться с курением сотрудников через штрафы и систему поощрений.

Поясняется, что планируется определять, насколько нужно снижать заработную плату, исходя из количества и длительности перекуров каждого из работников.

В ведомстве также предложили размещать в местах общего пользования тарелки с яблоками и оборудовать зоны для спортивных тренировок. Уточняется, что это сможет заменит сотрудникам перекуры.

Ранее Минздрав предложил ограничить продажу чипсов и газировки на работе.