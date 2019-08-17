После 16 часов ожидания в аэропорту Антальи россияне вылетели в Петербург

Представитель аэропорта Антальи проинформировал о том, что россияне, которые 16 часов ожидали своего рейса, вылетели в Санкт-Петербург. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что речь шла о россиянах, воспользовавшихся услугами компании Nordwind. Примерно 400 человек ожидали самолета с 6.00.

«Российские туристы вылетели в Петербург рейсом авиакомпании Nordwind», — сказал источник.

Ранее сообщалось, что в Международном аэропорту Барселоны застряла группа туристов из Украины. Рейс авиакомпании SkyUp без объяснения причин был внезапно отложен более чем на 5 часов.