Захватившие россиян в Камеруне не выдвинули требований

Посольство РФ в Камеруне выясняет местонахождение трех россиян, захваченных при нападении на грузовое судно «Мармалайта» около порта Дуала, передает ТАСС.

В посольстве сказали, что никакой информации об их местонахождении и состоянии здоровья нет.

По словам одного из дипломатов, «за атакой, предположительно, стоят нигерийские пираты». Похитители пока не выдвигали никаких требований.

Неизвестные пираты атаковали граждан России 15 августа. Они напали на грузовое судно «Мармалайта», которое следовало под флагом Антигуа и Барбуды.