МИД России выясняет ситуацию с захваченными пиратами россиянами

В МИДе России сообщили, что занимаются выяснением ситуации с захватом у берегов Камеруна судна, на котором находились россияне, информирует принадлежащее Григорию Березкину РБК.

«Пока нет дополнительной информации, занимаемся выяснением ситуации», — заявили в МИДе.

Уточняется, что посольство России в Республике Камерун уже ведет переговоры с местными властями, с центром по противодействию пиратству в Гвинейском заливе и с судовладельческой компанией для того. Делается все возможное для того, чтобы российских граждан как можно скорее освободили.

Информации о требованиях захватчиков пока нет.

Ранее пираты захватили трех россиян у берегов Камеруна.