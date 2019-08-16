Командир экстренно севшего в Подмосковье A321 рассказал о проблеме с птицами

Командир аварийно севшего в Подмосковье самолета Дамир Юсупов прокомментировал проблему с птицами в аэропорту «Жуковский». Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, птицы встречаются в подмосковном аэропорту, но не регулярно.

«Птицы – такое явление, что они то есть, то нет. Нельзя сказать, что они постоянно», — пояснил Юсупов.

До этого стало известно, что самолет A321 экстренно сел в кукурузном поле из-за отказа двигателей. Уточняется, что поломка произошла по причине попадание птиц в лайнер.

Ранее сообщалось, что командир аварийно севшего в Подмосковье А321 застеснялся публичности.