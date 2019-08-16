Шахтеров эвакуировали из-за возгорания на подстанции в Якутии

В Якутии эвакуировали горняков из-за возгорания на подстанции, снабжающей электроэнергией шахту «Денисовская». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источника в экстренных службах.

Отмечается, что шахта обесточена. Порядка 60 человек выбрались самостоятельно.

В настоящее время пожар локализован. Сообщений о пострадавших нет.

Известно, что подстанция расположена на некотором удалении от самой шахты.

Ранее сообщалась, что один человек погиб при обрушении шахты в городе Краснотурьинск Свердловской области, еще один оказался под завалом на глубине около 250 метров. Всего в момент ЧП под землей находился 131 человек.