Самолет Москва-Уфа срочно вернулся из-за попадания птицы в лобовое стекло
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Летевший из столицы в Уфу самолет был вынужден срочно вернуться в аэропорт Внуково из-за того, что в лобовое стекло врезалась птица. Об этом сообщает РИА «Новости».
По некоторым данным, птица не повредила лобовое стекло самолета, однако экипаж принял решение вернуться.
Известно, что посадка прошла без происшествий.
В настоящее время всех пассажиров высадили. Им поменяют самолет, который отвезет их в пункт назначения.
Ранее в СМИ появились данные, что рейс в Минводах задержали из-за возможного попадания птицы в двигатель.
Также до этого самолет А321 экстренно приземлился в Подмосковье. У него отказали двигатели из-за попадания в них чаек. При аварийной посадке лайнера все пассажиры и члены экипажа остались живы.