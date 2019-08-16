Самолет Москва-Уфа срочно вернулся из-за попадания птицы в лобовое стекло

Летевший из столицы в Уфу самолет был вынужден срочно вернуться в аэропорт Внуково из-за того, что в лобовое стекло врезалась птица. Об этом сообщает РИА «Новости».

По некоторым данным, птица не повредила лобовое стекло самолета, однако экипаж принял решение вернуться.

Известно, что посадка прошла без происшествий.

В настоящее время всех пассажиров высадили. Им поменяют самолет, который отвезет их в пункт назначения.

Ранее в СМИ появились данные, что рейс в Минводах задержали из-за возможного попадания птицы в двигатель.

Также до этого самолет А321 экстренно приземлился в Подмосковье. У него отказали двигатели из-за попадания в них чаек. При аварийной посадке лайнера все пассажиры и члены экипажа остались живы.