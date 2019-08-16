СМИ: рейс в Минводах задержали из-за возможного попадания птицы в двигатель

Рейс российской авиакомпании из Минеральных Вод в Москву задерживается из-за возможного попадания птицы в двигатель. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что задержка вылета составляет более 2,5 часов.

В настоящее время специалисты осматривают лайнер на наличие повреждений.

Ранее сообщалось, что у самолета А321, который экстренно приземлился в Подмосковье, отказали двигатели из-за попаданиях в них чаек. При аварийной посадке лайнера все пассажиры и члены экипажа остались живы.