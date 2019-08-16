Дело возбудили против москвички после покупки лекарства для ребенка

Директор фонда «Дом с маяком» Лида Мониава заявила, что против жительницы Москвы было возбуждено дело о контрабанде после того, как она купила в интернет-магазине и получила на почте противосудорожное лекарство «Фризиум» для больного ребенка. Об этом она написала в фейсбуке.

По ее словам, москвичкам получила на почту посылку с лекарством для сына, который болеет эпилепсией, расписалась в квитанции, и в этот момент к ней подошли два сотрудника таможенной службы — отдела по борьбе с контрабандой наркотиков.

«Дальше допрос, дознаватель, протокол. Посылку с лекарством конфисковали. Домой приехали с обыском», — отметила Мониава.

Она добавила, что дело намереваются передать в Главное следственное управление.

В то же время, сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков сказали, что должны арестовать женщину, но войдут в положение и не будут этого делать, уточнила директор.

Данное лекарство не зарегистрировано Минздравом России.