В Минздраве сообщили об увеличении числа россиян с синдромом Дауна

Число людей с синдромом Дауна увеличилось примерно на 30% за пять лет в России. Об этом сообщает РИА «Новости»Agence France-Presse, со ссылкой на данные Минздрава РФ за 2018 год.

Согласно информации, приведенной в статистическом сборнике, в России зарегистрировано 18 757 людей с синдромом Дауна. Это на 12,8 на 100 тысяч человек.

В 2013 году было зафиксировано 13,7 тысяч случаев заболевания, а показатель на 100 тысяч населения составлял 9,6.

Больше всего людей с синдромом Дауна наблюдается в республике Ингушетия, Костромской области и республике Алтай, меньше всего — в Челябинской и Пензенской областях и в Приморском крае, говорится в сборнике.

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