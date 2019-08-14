Туристку из США оштрафовали за съемку фото и видео в Кузбассе

В Кузбассе суд оштрафовал американскую блогершу Алину Симоне на 2 тыс. руб. за фотографирование и видеосъемку встречи главы Киселевска Максима Шкарабейникова с местными жителями. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как отмечается, суд решил, что американка нарушила правила въезда в Россию.

По словам Симоне, она посетила город из любопытства, «как независимый художник» и вела съемку для собственного блога. В город она приехала по туристической визе.

Она отметила, что попала на встречу, где жители Киселевска жаловались мэру на различные проблемы с экологией.

После этого, как подчеркивается, американку потребовали объяснить повод своего пребывания в стране.

Причем, уточнила Симоне, в протоколе было написано, что ее начали проверять из-за съемки на этой встрече.

В суде ей заявили, что что она собирала информацию по заданию западных СМИ. Однако, по словам самой американки, она приехала в Россию как туристка и снимала только с согласия других.