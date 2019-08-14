Кировские эксперты нашли признаки экстремизма в Ветхом Завете

Специалисты Вятского государственного университета (ВГУ) нашли признаки экстремизма в Библии. Об этом на своей странице в фейсбуке рассказал юрист Ян Чеботарев.

По мнению экспертов, признаки экстремизма содержатся в 29-м стихе 36-го псалма Давида, входящем в Ветхий Завет — древнейшую часть Библии.

По словам Чеботарева, наличие экстремистских призывов в Библии обнаружили после проведения обысков в запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы» (организация запрещена в России) в Кирове. Во время следственных мероприятий сотрудники правоохранительных органов изъяли у организации религиозные книги, а затем отдали их на проверку лингвистам.

Отмечается, что в результате лингвистической экспертизы в одной из строчек учений религиозной организации нашли признаки экстремизма, в форме побуждения к действиям, направленным против какой-либо группы, выделенной по религиозному признаку. Поясняется, что фраза, признанная экстремистской, является цитатой из ветхого Завета.

Ранее сообщалось, что в РПЦ призвали изучать религиозные тексты на уроках литературы.