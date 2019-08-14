Ростовский фельдшер ударил ногой пациентку и уехал
В Ростове-на-Дону фельдшер скорой помощь пнул ногой лежащую на земле пациентку, а затем уехал. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что 13 августа пожилой женщине стало нехорошо и она упала на дорогу возле многоэтажного дома.
Уточняется, что сотрудник скорой прибыл на вызов и начал осмотр. Спустя несколько мгновений он встал, пнул женщину, а затем вернулся обратно в машину.
Очевидцы вызвали скорую повторно, однако в диспетчерской заявили, что бригада уже приезжала, пациентка от помощи отказалась. Однако затем вторая машина все таки приехала и забрала женщину.
Заявляется, что женщина была в состоянии сильного алкогольного опьянения. Первого врача она обругала нецензурной лексикой и от госпитализации отказалась. Кроме того, второй бригаде также не удалось доставить ее в больницу, поскольку пострадавшая снова начала ругаться и биться ногами.