Российский альпинист пострадал при восхождении на Эльбрус

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Альпинист на пути к северному склону Эвереста, Китай, 5 февраля 2013 Альпинист на пути к северному склону Эвереста, Китай, 5 февраля 2013
Альпинист на пути к северному склону Эвереста, Китай, 5 февраля 2013
Thomas Senf/Red Bull Content Pool

Российский альпинист сорвался на склоне Эльбруса при восхождении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замначальника отряда Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Альберта Хаджиева.

Уточняется, что у пострадавшего может быть перелом позвоночника.

Отмечается, что на помощь вылетел спасательный вертолет.

В настоящее время подробности происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС спасли австралийского альпиниста на Эльбрусе.