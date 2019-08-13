Российский альпинист пострадал при восхождении на Эльбрус
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Российский альпинист сорвался на склоне Эльбруса при восхождении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замначальника отряда Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Альберта Хаджиева.
Уточняется, что у пострадавшего может быть перелом позвоночника.
Отмечается, что на помощь вылетел спасательный вертолет.
В настоящее время подробности происшествия уточняются.
Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС спасли австралийского альпиниста на Эльбрусе.