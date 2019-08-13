Российский альпинист пострадал при восхождении на Эльбрус

Российский альпинист сорвался на склоне Эльбруса при восхождении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замначальника отряда Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Альберта Хаджиева.

Уточняется, что у пострадавшего может быть перелом позвоночника.

Отмечается, что на помощь вылетел спасательный вертолет.

В настоящее время подробности происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС спасли австралийского альпиниста на Эльбрусе.