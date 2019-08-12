Пьяный мужчина разбил девушке лицо винтовкой в Анапе

В тире Анапы 11 августа произошел конфликт, в котором девушка получила по голове винтовкой. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как стало известно, в тире находилась компания пьяных приятелей, один из которых попросил у сотрудницы учреждения дать ему пострелять.

Отмечается, что ему отказали в этом. Затем посетитель стал буянить и вести себя вызывающе.

Сообщается, что он плюнул в сотрудницу и кинул ей в лицо винтовку.

Согласно полученной информации, девушка получила травму головы, после чего ей понадобилась медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что на мужчину напали с бензопилой в детском саде Челябинска.