Пьяный мужчина разбил девушке лицо винтовкой в Анапе
В тире Анапы 11 августа произошел конфликт, в котором девушка получила по голове винтовкой. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Как стало известно, в тире находилась компания пьяных приятелей, один из которых попросил у сотрудницы учреждения дать ему пострелять.
Отмечается, что ему отказали в этом. Затем посетитель стал буянить и вести себя вызывающе.
Сообщается, что он плюнул в сотрудницу и кинул ей в лицо винтовку.
Согласно полученной информации, девушка получила травму головы, после чего ей понадобилась медицинская помощь.
Ранее сообщалось, что на мужчину напали с бензопилой в детском саде Челябинска.