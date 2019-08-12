В Крыму назвали право на поставку воды с Украины законным

Крымский вице-премьер и постоянный представитель региона при президенте России Владимире Путине Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку воды из реки Днепр с Украины. Об этом передает РИА «Новости».

По его словам, вода из Днепра течет с территории России.

Постпред отмечает, что перекрытие Киевом поставок воды в Крым, является нарушением международного и гуманитарного права, а также права людей на воду.

Как известно, украинские власти закрыли возможность протока по части территории России через Северно-Крымский канал.

«На мой взгляд, это вопрос серьезного разговора с Киевом», — выразил свое мнение Мурадов.

Ранее сообщалось, что крымские власти хотят инициировать переговоры с Украиной по пропуску вод Днепра на полуостров.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.