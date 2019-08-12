Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве

Студентка из Воронежа умерла от неизвестной болезни в Москве. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Как отмечается, сначала у девушки поднялась температура до 40°, а после этого началась диарея и рвота.

Уточняется, что спустя пару дней студентка впала в кому, и врачам не удалось спасти ее.

Согласно изданию, медики не смогли определить причину смерти девушки. Некоторые отмечают, что она могла стать жертвой энцефалита или менингита, которые не распознали вовремя.

Ранее сообщалось, что врачи не смогли диагностировать неизвестную болезнь подростка из Британии.