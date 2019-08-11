Утечка опасного вещества произошла на трассе М-7 в Татарстане

На трассе М-7 перекрыта на 829 километре в Пестречинском районе Татарстана произошла утечка опасного химического вещества из автоцистерны, передает «Интерфакс».

Трасса перекрыта.

Как сообщили в МЧС, вблизи деревни Званка из-за поломки холодильной установки происходит утечка тригонокса в виде испарения.

В ведомстве уточнили, что пострадавших и погибших нет.

К месту происшествия везут песок для создания обвалования вокруг автоцистерны.

Тригонокс представляет собой бесцветную жидкость. От сильного трения и удара способен взрываться. При попадании в организм действует на центральную нервную систему.