Полиция ищет двух сбежавших из психбольницы преступников в Волгограде

Полиция ищет двух заключенных, сбежавших из психиатрической больницы в Волгограде. Об этом сообщает региональное отделение ГУМВД, передает РИА «Новости».

По информации правоохранительных органов, инцидент произошел в психиатрической больнице в селе Ложки Калачевского района. Двое мужчин, находящихся на принудительном лечении, сбежали из палаты через окно, отжав решетку.

Отмечается, что один из сбежавших осужден за убийство в 2004 году, второй — за угон машины и грабеж в 2011 году.

Ранее сообщалось, что из московской психбольницы сбежали пациенты.