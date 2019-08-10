В Гонконге демонстранты используют лазеры, чтобы ослепить полицию

В Гонконге девять сотрудников полиции пострадали из-за лазеров, которые демонстранты намеренно используют, чтобы ослепить правоохранителей. Об этом сообщает RTHK.

Как отмечается, трое из пострадавших были госпитализированы с воспалением области глазницы.

Согласно заявлению полиции, в дальнейшем подобные действия станут основанием для задержания.

В субботу, 10 августа, в Гонконге прошла несанкционированная акция протеста, в ходе которой сотрудники полиции применили слезоточивый газ.

Ранее МИД РФ предупредил граждан остерегаться митингов в Гонконге.