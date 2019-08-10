Участок красной ветки метро Москвы закроют на неделю
close
Участок Сокольнической линии московского метро закроют 18-24 августа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу подземки.
Как отмечается, речь идет об участке от станции «Проспект Вернадского» до «Коммунарки».
Уточняется, что причиной закрытия этого участка станет строительство Большой кольцевой линии (БКЛ).
Как подчеркивается, в это период будут работать 180 бесплатных автобусов.
Ранее в московском метро закрыли участок красной ветки.