Синоптики рассказали, когда в Москве прекратятся дожди

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о том, когда в столице прекратятся дожди. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Он заявил, что дожди в Москве прекратятся после обеда в районе 14.00-15.00.

Тишковец отметил, что погодные условия в столице начинают улучшаться. Днем воздух прогреется до +16-18°С, а ветер не превысит 5-10 м/с.

Уточняется, что атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба. В воскресенье, 11 августа, воздух прогреется до +20°С.

Ранее сообщалось, что летняя погода вернется в Москву на следующей неделе.