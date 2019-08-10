Летняя погода вернется в Москву на следующей неделе

В Москве на следующей неделе, с 12 по 18 августа, обещают повышение температуры до +22°С. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на завлаборатори Гидрометцентра Людмилу Паршину.

Как отмечается, температура воздуха днем в понедельник, 12 августа, повысится до +20-22°С.

13 августа термометр покажет +25°С, ожидается переменная облачность.

В среду, 14 августа, будет облачно с прояснениями, а температура воздуха достигнет +19-24°С.

15 и 16 августа температура воздуха зафиксируется на отметке +18-23°С. В выходные ожидает +20-25°С.

Всю неделю в столице ожидаются небольшие кратковременные дожди.

Ранее сообщалось, что в субботу, 10 августа, в Москве ожидается до +19°С.