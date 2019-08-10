Депутат Госдумы допустил, что против России использовали климатическое оружие
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Депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что непогода на территории России может быть результатом использования климатического оружия. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «60 минут».
По его мнению, пожары и штормовые ливни могу быть реакцией западных стран на превосходство в военном вооружении.
«Я думаю, (они. — Газета.Ru) испытывают климатическое оружие. ⟨…⟩ Ну, обком вашингтонский работает. Я считаю, что это серьезно и надо к этому правильно относиться», — заявил Журавлев.
Он заметил, что все понимают, что такого лета на российской территории быть не может.
Ранее сообщалось, что в Москве ожидается погодный коллапс с 8 на 9 августа.