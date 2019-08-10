Депутат Госдумы допустил, что против России использовали климатическое оружие

Депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что непогода на территории России может быть результатом использования климатического оружия. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «60 минут».

По его мнению, пожары и штормовые ливни могу быть реакцией западных стран на превосходство в военном вооружении.

«Я думаю, (они. — Газета.Ru) испытывают климатическое оружие. ⟨…⟩ Ну, обком вашингтонский работает. Я считаю, что это серьезно и надо к этому правильно относиться», — заявил Журавлев.

Он заметил, что все понимают, что такого лета на российской территории быть не может.

Ранее сообщалось, что в Москве ожидается погодный коллапс с 8 на 9 августа.