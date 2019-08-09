Площадь лесных пожаров в Сибири возросла до 963 тысяч гектаров

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае возросла с 916 до 963 тыс. гектаров за сутки. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно информации красноярского лесопожарного центра, на данный момент на территории действуют 118 лесных пожаров. Их общая площадь составляет 963 183 гектаров. В зоне контроля находится 79 пожаров на площади 940 093 гектаров.

Отмечается, что очаги возгорания находятся в Эвенкии, Северо-Енисейском, Богучанском, Абанском, Кежемском районах. Населенные пункты находятся в безопасности.

В тушении пожара принимают участие 789 человек и 68 единиц техники.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура заявила о намеренных поджогах лесов в Сибири.