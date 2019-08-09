В МЧС предупредили, когда ждать пик непогоды в Москве
В управлении МЧС по столице проинформировали, когда москвичам ждать пик непогоды. Об этом сообщается на сайте ведомства.
По данным МЧС, выпадение осадков в Москве будет продолжаться с утра 9 августа до 18.00.
«Наиболее интенсивное выпадение осадков (10-15 мм, местами до 20 мм) прогнозируется с 00 часов 09 августа 2019 до 04 часов утра 09 августа 2019», — говорится в заявлении.
Уточняется, что в ночное время ожидаются порывы ветра 12-17 м/с, а во время непогоды в пятницу они могут достигать 23 м/с.
Ранее сообщалось, что телеканалы прервали вещание на несколько минут, чтобы оповестить население о штормовом предупреждении в Москве.