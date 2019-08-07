Шесть силовиков остались в доме Атамбаева после попытки штурма

<img src="//img.gazeta.ru/files3/13/12564013/upload-TASS_34863684-pic905-895x505-22992.jpg">

Депутат Асель Кодуранова заявила, что после штурма резиденции бывшего президента Киргизии Алмазека Атамбаева внутри остались шесть силовиков. Об этом сообщает «Интерфакс».

По ее словам, местные жители отказываются отпускать спецназовцев до тех пор, пока не будут выполнены их требования.

Она уточнила, что речь идет о подключении электричества в селе Кой-Таш, где и происходят данные события, а также о восстановлении телефонной связи и подключении к интернету.

Замглавы МВД страны Курсан Ассанов потребовал, чтобы сотрудников спецназа немедленно освободили.

Ранее начался второй штурм резиденции Атамбаева.

Бывшему президенту страны грозит пожизненный срок. Его обвиняют в узурпации власти и в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека.

Кроме того, парламент Киргизии обвиняет его в освобождении по поддельным медицинским справкам лидера ОПГ Азиза Батукаева. Все эти обвинения Атамбаев назвал абсурдными.