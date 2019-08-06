Полиция проверяет сообщения о стрельбе в супермаркете в Луизиане

Полиция проверяет сообщения о стрельбе в супермаркете в американском городе Батон-Руж в штате Луизиана, сообщает РИА «Новости».

К месту инцидента направлены все свободные подразделения полиции.

Стало известно, что в местную больницу был доставлен пострадавший с огнестрельным ранением, но пока неясно, связано ли это с происшествием в супермаркете.

Ранее в результате стрельбы в торговом центре в городе Эль-Пасо в штате Техас погибли 20 человек.