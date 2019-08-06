Прокуратура требует лишить родительских прав пришедшую с ребенком на незаконную акцию пару

Московская прокуратура требует лишить родительских прав родителей, которые пришли на несанкционированную акцию 27 июля в Москве с малолетним сыном.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Как утверждают в прокуратуре, в ходе митинга родители, по заявлению прокуратуры, передали ребенка другому человеку, тем самым подвергнув опасности его здоровье и причинив моральный вред.

«Таким образом, супруги, эксплуатируя ребенка, злоупотребили своими родительскими правами в ущерб интересам сына», — говорится в сообщении прокуратуры.

Прокурор направил в суд заявления о лишении их родительских прав.