Эксперты рассказали, как выбрать спелую дыню

Роспотребнадзор дал советы при выборе дыни, а также рекомендации по месту покупки, предает ТАСС.

Дыня должна быть целой, без пятен, вмятин и трещин. Не стоит брать разрезанные дыни, так как в ее мякоти быстро размножаются бактерии из-за высокого содержания сахара.

Чтобы выбрать сладкий плод, нужно уделить внимание звуку. Если при постукивании раздался глухой звук, то плод спелый, а если звонкий, то нет.

Зрелая дыня должна слегка пружинить.

Приобретать плод лучше всего в супермаркете или на официальном рынке, так как риск отравления из-за правильных условий хранения снижается.

Роспотребнадзор не советует покупать дыни, продающиеся на трассе или вдоль автомобильных дорог, так как плоды впитывают все токсичные вещества и тяжелые металлы. Кроме того, дыни должны лежать не на земле, а на специальном поддоне.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, сколько нужно есть фруктов, овощей и потреблять жиров в день.