Власти Грузии закроют пограничную с Россией дорогу на ремонт

С 7 по 9 августа в будет перекрыто движение прицепного и полуприцепного автотранспорта по грузинской магистрали Мцхета - Степанцминда - Ларс, пограничной дороги с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент автомобильных дорог Минрегионразвития Грузии.

В этот временной промежуток на участке будут проводиться работы по восстановлению асфальтного покрытия. Дорога будет перекрыта ежедневно с 09.00 до 18.00 (с 08.00 до 17.00 мск).

В остальное время суток магистраль будет открыта для всех видов транспорта.

Ранее сообщалось, что в Грузии нашли способ перелетов в Россию.