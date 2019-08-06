Бабушка стрелка из Техаса остановила внука от еще одной массовой стрельбы

В американском городе Лаббока штат Техас 19-летний Уильям Патрик Уильямс намеревался устроить массовую стрельбу, но его остановила его бабушка. Об этом говорится в сообщении прокуратуры северного округа Техаса.

Юноша рассказал своей бабушке, что купил винтовку АК-47 и намеревался перестрелять людей в местной гостинице. При этом он бы хотел, чтобы его застрелил полицейский.

Обеспокоенная словами внука, бабушка уговорила его обратиться в больницу.

В ходе расследования выяснилось, что Уильямс указал недействительный адрес проживания при совершении покупки винтовки.

После недолгого прибывания в больнице юношу задержала полиция за дачу ложных показаний продавцу огнестрельного оружия. Кроме того, полиция обыскала комнату отеля, в которой зарегистрировался Уильямс и где хотел произвести обстрел. В результате были найдены винтовка, 17 полных магазинов с пулями и несколько ножей. Он признался, что специально не спрятал оружие, чтобы следователи смогли его обыскать.

«Была предотвращена новая трагедия», — заявил прокурор Нилли Кокс. Он также отметил должную работу бабушки юноши и полиции округа.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в торговом центре в городе Эль-Пасо в штате Техас погибли 20 человек.