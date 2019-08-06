Экс-глава отдела приставов в Югре не регистрировала дела, чтобы меньше работать

Бывший руководитель отдела судебных приставов в Ханты-Мансийском автономном округе не зарегистрировала 214 судебных документов о взыскании штрафов в течение 2017 года, чтобы снизить нагрузку на работе. Об этом сообщает прокуратура Югры.

В результате превышения полномочий экс-руководителя в госбюджет не поступило более 4 млн 700 тыс. рублей.

Махинации были замечены в результате проверки органами судебных приставов по Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району.

Следственное управление СК РФ по Югре возбудило уголовное дело в отношении бывшего работника по статье о превышении должностных полномочий.

Ранее сообщалось, что россиянам перестали платить зарплату из-за нехватки денег.